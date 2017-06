Von Jörg Weirich

Die Kirche soll mehr Geld geben

POLITIK Parlament kritisiert mangelndes Engagement für Kita Mozartstraße / Neue Plätze

HERBORN Zwischen der Herborner Kommunalpolitik und der Evangelischen Kirche knistert es. Anlass für die Spannungen ist ein Sanierungsstau in der evangelischen Kindertagesstätte in der Mozartstraße in der Kernstadt.

