Von Helga Peter

Die Raßmann-Orgel spielt wieder

KULTUR Bickens evangelische Gemeinde feiert die Rückkehr ihres Kircheninstruments

Mittenaar-Bicken Das Instrument ist generalüberholt und wieder am angestammten Platz. Und wie sie nun klingt, die Raßmann-Orgel in der evangelischen Kirche zu Bicken, das konnten die Besucher im Gottesdienst am zweiten Weihnachtsfeiertag hören.

