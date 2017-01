Von Katrin Weber

Dietzhölze bekommt neue "Wände"

BAUPROJEKTE In Mandeln stellt Bauamtsleiter Michael Schneider Projekte für 2017 und 2018 vor

DIETZHÖLZTAL-MANDELN Mit 554 000 Euro ist die Sanierung der Ufermauer in der Hallstraße in Ewersbach das finanziell drittgrößte Projekt, das 2017 in Dietzhölztal ansteht. Dies und weitere Bauvorhaben wurden in der Bürgerversammlung in Mandeln vorgestellt.

Copyright © mittelhessen.de 2017