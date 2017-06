Von Klaus Dieter Schwedt

Dillenburg wird Spielplatz

SPASS Kaufleute veranstalten Kindertag mit Entenrennen in der Stadt

DILLENBURG Die Dillenburger Innenstadt ist am Samstag fest in Kinderhand gewesen. Hunderte von kleinen Besuchern hüpften, rutschten, baggerten, malten und töpferten mit großer Begeisterung an den verschiedenen Spielstationen und sorgten so für Leben in der Stadt.

