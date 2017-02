Don Kosaken singen zum 200. Geburtstag

KONZERT Die evangelische Kirche feiert Jubiläum mit russischen Volksweisen / Karten im Gemeindebüro

Haiger-Weidelbach Im Rahmen der Feierlichkeiten des 200-jährigen Bestehens der evangelischen Kirche Weidelbach gastiert der Don-Kosaken-Chor Serge Jaroff am 22. März (Mittwoch) in Weidelbach. Beginn des Konzerts ist um 19.30 Uhr in der evangelischen Kirche.

