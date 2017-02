Martin H. Heller und Maike Wessolowski

Drei Verletzte nach Explosion in Sinn

Haus unbewohnbar / Bewohner im Gerätehaus der Feuerwehr untergebracht /Polizei ermittelt Ursache

Sinn Ein lauter Knall hat heute in Sinn die Anwohner der Straße Im Borngrund aus dem Schlaf gerissen. Um kurz nach 7 Uhr am Morgen hat es offenbar eine Explosion oder eine Verpuffung von Gas in einem Wohnhaus gegeben. Scheiben gingen zu Bruch.

