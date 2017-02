Drei Verletzte nach Wohnungsbrand in Sinn

Haus unbewohnbar / Bewohner im Gerätehaus der Feuerwehr untergebracht / Polizei ermittelt Ursache

Ein Großaufgebot der Feuerwehren aus ganz Sinn und Herborn war vor Ort, um den Brand in dem Mehrfamilienhaus im Sinner Borngrund zu löschen. (Foto: Heller)

Ein lauter Knall weckte die Anwohner, kurz darauf trafen Rettungskräfte in Sinn ein. Die Wohnung im Borngrund stand in Flammen. (Foto: Nina Paeschke)

SINN Ein Wohnungsbrand am Mittwochmorgen in Sinn hat drei Leichtverletzte gefordert. Zwei Wohnungen wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr bewohnt werden können.