Egerländer Trachten und ein Hessenkittel

Herborn-Merkenbach Gemeinsam mit Freunden und einer treuen Fangemeinde feierte die Egerländer Gmoi am Samstagabend im Merkenbacher Bürgerhaus ihren 67. Trachten- und Dirndl-Ball. Gerlinde Kegel, die umtriebige Vorsitzende der „Egerländer Gemeinde“, begrüßte neben Vertretern der Patenschaften mit Herborn-Schönbach und Schönbach in Niederösterreich auch zum ersten Mal Mitglieder des Herborner Clubs der Österreicher, um ihren Vorsitzenden Peter Swirzy. Die bunten Egerländer Originaltrachten vermischten sich mit bayrischen Dirndln und sogar ein Hessenkittel war im Saal auszumachen. Alles durfte und nichts musste, sagte Kegel, und das war wie immer in den vielen Jahren auch diesmal die Devise der Veranstalter.

