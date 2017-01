Von Tanja Eckel

Ein Pizza-Ofen auf zwei Rädern

WIRTSCHAFT Oberroßbacher haben sich mit einem mobilen Service selbstständig gemacht

Haiger-Oberroßbach Der Pizza-Ofen kommt gefahren: Am frühen Abend rollt der große Anhänger am Zimmerplatz in Donsbach an. Wie jeden Dienstag, wenn Joachim und Kathrin Krisch mit ihrem mobilen Pizza-Service in dem Dillenburger Stadtteil Station machen.

