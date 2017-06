Ein Querschnitt künstlerischen Schaffens

VOLKSHOCHSCHULE Von abstrakt bis gegenständlich / Hermann-Schüler stellen ihre Werke aus

DILLENBURG Seit 1990 gibt Josef Walter Hermann Kunstkurse an der Volkshochschule (VHS) des Lahn-Dill-Kreises. Elf seiner Schüler bilden sozusagen den „Profi“-Kurs. Sie stellen bis zum 15. August eine Auswahl ihrer Werke in der VHS in Dillenburg aus.

