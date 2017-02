Ein Winzling ist der Star der Schau

MODELLBAHNAUSSTELLUNG Der "Adler" und ein topmoderner ICE stehen in der Stadthalle im Mittelpunkt

Haiger Der Star am Wochenende in der Haigerer Stadthalle ist ein ganz Kleiner: der in Bayern zu Anfang als „dampfendes Fortbewegungsmittel“ titulierte „Adler“, der im Jahre 1835 als erste Eisenbahn in Deutschland zwischen Nürnberg und Fürth verkehrte.

