Ein Zuhause für "Lara" und "Roy"

TIERHEIM Zwei Hunde suchen eine Familie

DILLENBURG „Lara“ und „Roy“ sind derzeit die Tierheimbewohner in Dillenburg, die am längsten in der Einrichtung sind. Seit März 2016 warten sie dort auf eine Familie, die sie bei sich aufnimmt.

