Von Klaus-Dieter Schwedt

Einblick in die Bergbaugeschichte

AUSSTELLUNG In der Donsbacher "Alten Schmiede" sind 100 Exponate zu bewundern

Dillenburg-Donsbach „Glück auf, der Steiger kommt...und er hat sein helles Licht bei der Nacht schon angezündt“, so beginnt ein Bergmannslied. Und dieses „Geleucht der Bergleute“ wird jetzt als Sonderausstellung in der Alten Schmiede in Donsbach gezeigt.

Copyright © mittelhessen.de 2017