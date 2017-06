Einer, der half, wenn man ihn brauchte

NACHRUF Horst Rößler lebt nicht mehr

Ist am Samstag überraschend gestorben: Horst Rößler aus Schönbach. (Foto: Archiv)

Nicht nur seine Familie, Freunde und Arbeitskollegen trauern um ihn. Sein Tod ist auch für das Dorfleben in Schönbach ein schwerer Verlust: Horst Otto Rößler ist am Samstag im Alter von 63 Jahren plötzlich und überraschend gestorben – zwei Wochen, bevor er in den verdienten Ruhestand gegangen wäre.

Am 1. Oktober 1984 hatte er seinen Dienst bei der Stadt Herborn als Waldarbeiter angetreten. Zehn Jahre später wurde er Forstwirtschaftsmeister. In seinem beruflichen Leben hat Horst Rößler viele Menschen begleitet – und ihnen etwas beigebracht: 20 Auszubildende haben im städtischen Forst ebenso von ihm lernen können wie die Teilnehmer von Kettensägenlehrgängen. Zudem engagierte er sich im Herborner Wildgehege, in dessen Betrieb, aber auch bei Ferienpassaktionen und ähnlichen Anlässen.

Horst Rößler blühte nicht nur in der Natur auf. Er war auch jemand, der stets und gerne half, wen man ihn brauchte. Deutlich wurde dies durch sein Wirken als Teil des Rumänienteams der evangelischen Kirchengemeinden Schönbach und Hörbach, wo er Hilfslieferungen organisierte und packte. Und er ging auch unkonventionelle Wege, um zu helfen: Oft heizten er und seine Freunde Bruno Türk und Rainer Nöllge das Schönbacher Backes an, verkauften Blechkuchen und Brote und spendeten den Erlös – egal, ob für die Renovierung der örtlichen Kindertagesstätte oder für Erdbebenopfer in Haiti.

1982 zählte er zu einer Gruppe von Hobbyfotografen aus dem Ambachtal, die den Schönbacher Fotoclub aus der Taufe hoben. Zuletzt war er Vorsitzender des Vorstands der evangelischen Kirchengemeinde Schönbach, zu der auch Erdbach und Roth gehören.

Die Trauerfeier für Horst Rößler beginnt am Samstag, 10. Juni, um 14 Uhr in der evangelischen Kirche in Schönbach. Anschließend wird seine Urne dort beigesetzt, wo auch er bis zuletzt gearbeitet hat: im Friedwald bei Merkenbach. (crö/jöw)