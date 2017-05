Elke Würz legt ihr Mandat nieder

POLITIK CDU-Frau will Jüngeren Platz machen

DRIEDORF Elke Würz ist nicht mehr Vorsitzende der Driedorfer CDU-Fraktion. Die Mademühlener Unternehmerin hat am Dienstagabend am Ende der Parlamentssitzung in Driedorf ihren Rücktritt bekanntgegeben. Gleichzeitig legte sie ihr Mandat als Gemeindevertreterin nieder.

