Endet Verwechslung mit einem Kieferbruch?

PROZESS Konflikt zwischen zwei Migrationswelten führt zu einer komplizierten Verhandlung in Dillenburg

Dillenburg Keine leichte Aufgabe hat das Dillenburger Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Matthias Gampe, eine Schlägerei am 19. Dezember 2015 in Dillenburg zu „entwirren“. Angeklagt sind drei Männer, denen weitere Taten zur Last gelegt werden.

