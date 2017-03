Eschenburg sagt "Ja" zu Jugendtaxi

ESCHENBURG-EIBELSHAUSEN Die Gemeinde Eschenburg will sich am „Jugendtaxi“ beteiligen. In ihrer jüngsten Sitzung am Donnerstag stimmten die Gemeindevertreter dafür, das erforderliche Geld für das Projekt des Lahn-Dill-Kreis bereitzustellen.

