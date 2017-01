Ex-Kaserne ist ohne Trinkwasser

Von Jörg Weirich

VERSORGUNG Stadtwerke drosseln seit Freitag Zufluss / Rohrbruchstelle noch nicht gefunden

Die Suche nach dem Leck: Ein Rohrbruch beeinträchtigt seit Freitagnachmittag die Wasserversorgung in der ehemaligen Aartalkaserne in Herbornseelbach. Nach Angaben eines Teileigentümers des Gelände sind deutlich über 300 Personen davon betroffen. (Foto: Weirich)

Herborn-Seelbach Ein Rohrbruch beeinträchtigt seit Donnerstag vergangener Woche die Wasserversorgung in der ehemaligen Aartalkaserne in Herbornseelbach stark. Davon betroffen sind Hunderte von Menschen, die dort wohnen oder arbeiten.

Was das Problem verschärft: Das ehemalige Kasernengelände befindet sich im Besitz einer ganzen Reihe von Privatleuten. Das gilt auch für das Netz von Ver- und Entsorgungsleitungen. Die Herborner Stadtwerke sind somit nicht dafür zuständig. Seit Jahren versuchen die Eigentümer, zu einer einvernehmlichen Lösung mit der Stadt zu gelangen, um das Straßen- und Leitungsnetz an die Öffentliche Hand zu übergeben.

Nach Angaben eines Teileigentümers seien vom aktuellen Ausfall der Wasserversorgung deutlich über 300 Personen betroffen, darunter auch Flüchtlinge, die im früher amerikanischen Teil der Kaserne untergebracht sind. Laut Klaus Schreiner von der Kreisverwaltung sind es sieben Flüchtlinge, deren Versorgung mit Trinkwasser allerdings auf anderem Wege sichergestellt sei.

Anzeige

Am Donnerstagabend hätten die Herborner Stadtwerke bemerkt, dass es in dem Wohn- und Gewerbegebiet ein technisches Problem geben müsse, sagte deren Geschäftsführer Jürgen Bepperling auf Anfrage. Der Hochbehälter im Wald oberhalb der Kaserne, aus dem diese versorgt wird, habe aus einem anderen Hochbehälter, mit dem die Wasserversorgung für ganz Herbornseelbach sichergestellt wird, plötzlich zu viel Wasser abgezogen. „In der Spitze bis zu zwölf Kubikmeter pro Stunde“, sagte Bepperling. Das hätten automatische Messinstrumente festgestellt.

So viel Wasser abgezogen, dass die Stadtwerke die Versorgung des Dorfes gefährdet sahen

Da so viel Wasser in so geringer Zeit aus den Quellen nicht nachströmen könne, hätten die Stadtwerke ab Freitagnachmittag den Zufluss zum Kasernenhochbehälter gedrosselt, da andernfalls die Versorgung des Dorfes gefährdet gewesen wäre. Als Ursache sei nur ein Rohrbruch in Frage gekommen.

Obwohl der Kasernenhochbehälter der Übergabepunkt der Stadtwerke an die Besitzer des Geländes sei, hätten die Stadtwerke versucht, das Leck ausfindig zu machen. „Mit einer Genauigkeit von etwa 15 Metern ist uns das auch gelungen“, berichtete der Geschäftsführer. Anschließend sei aus dem Kreis der Besitzer oder Nutzer des Kasernengeländes der Auftrag an eine Spezialfirma gegangen, um die Bruchstelle exakt zu ermitteln.

Den ganzen Dienstag über waren Arbeiter damit beschäftigt, das Leck ausfindig zu machen. Vor dem ehemaligen Stabsgebäude gegenüber der Haupteinfahrt grub ein Bagger den Bürgersteig auf. Bis Redaktionsschluss gab es keine Information darüber, ob das Leck beseitigt werden konnte, oder ob die Wasserversorgung auf dem Gelände noch immer brachliegt.