Explosion in Sinn wurde absichtlich herbeigeführt

Bewohnerin des Gebäudes wurde in psychiatrische Klinik eingewiesen

Ein lauter Knall weckte die Anwohner, kurz darauf trafen Rettungskräfte in Sinn ein. Die Wohnung im Borngrund stand in Flammen. (Foto: Nina Paeschke)

SINN Die Explosion in der Wohnung eines Mehrfamilienhaus am Mittwochmorgen in Sinn wurde vorsätzlich herbeigeführt. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln gegen die 40-jährige Bewohnerin.