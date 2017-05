Fähnlein entführt in den Orient

SPEKTAKEL Feuershow des Fähnleins zu Dillenburg zu Pfingsten auf dem Schlossberg

Dillenburg Ein großes Spektakel entführt die Besucher des Schlossbergs in Dillenburg am Pfingstwochenende (3. und 4. Juni) in die magische Welt des Orients. Erstmals seit dem Mauereinsturz am Schlossberggelände spielt das Fähnlein wieder auf der Freilichtbühne.

