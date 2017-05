Von Christoph Weber

Feuer nach dem Richtfest

BRAND Rohbau im Haigerer Fahler stark beschädigt / Ursache unklar

Haiger Der Richtbaum weht noch im Wind. Am Dienstagabend feierten die Bauherren Richtfest, wenige Stunden später brannte es in ihrem neuen Heim im Kornblumenweg im Haigerer Fahler. Ursache und Schadenshöhe an dem „Holzhaus“ sind noch nicht bekannt.

Copyright © mittelhessen.de 2017