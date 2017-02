Gebrannt hat nur der Kochtopf

FEUERWEHR Kameraden aus Burg und Seelbach sind ausgerückt

Herborn Am Ende war zum Glück nur das Essen verkohlt: Einsatzkräfte der Herborner Feuerwehr wurden in der Nacht zu Samstag nach Seelbach in die Eberstalstraße gerufen.

