Von Holger Kiehl

Grünes Licht für Kindertagesstätte

PARLAMENT Politiker sprechen sich einstimmig für einen Neubau in Rittershausen aus

Dietzhölztal-Ewersbach Seit Monaten ringen die Dietzhölztaler Parlamentarier um eine Lösung für die in die Jahre gekommene Kindertagesstätte in Rittershausen. Am Montagabend haben sie nun einen Neubau am bestehenden Ort einstimmig beschlossen.

Copyright © mittelhessen.de 2017