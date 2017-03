Von Uli Geis

"Happy" nach der letzten Klappe

FILM Fleisbacher Regisseur Christian Schäfer beendet Dreh zu "Dieter not unhappy"

Sinn/Herborn Mit Außenaufnahmen in der Herborner Innenstadt und weiteren Szenen in einer Halle auf dem ehemaligen Haas & Sohn-Gelände in Sinn sind die Dreharbeiten zu dem Film „Dieter not unhappy“ zu Ende gegangen.

