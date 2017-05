Heiße Flitzer in historischem Ambiente

SPORTWAGEN Lamborghini-Club macht in Herborn Station

HERBORN 750 PS, zwölf Zylinder – Freunde automobiler „Schätzchen“ kommen am Samstag (13. Mai) in Herborn auf ihre Kosten. Während einer Tagestour macht der International Lamborghini Owners Club (ILOC) Station in der Bärenstadt.

