Henni präsentiert "Gisela"

COMEDY Nachtsheim gastiert am Donnerstag mit neuem Soloprogramm

Gastiert am Donnerstagabend zum zweiten Mal als Solist in der „KulturScheune“ in Herborn: Komiker Henni Nachtsheim. (Foto: Alexander Mirsch)

Herborn In Hessen ist er ein „Superstar“: Henni Nachtsheim. Der frühere Sänger der „Rodgau Monotones“ und jetzige Teil des Comedyduos „Badesalz“ gastiert am Donnerstag (4. Mai) in Herborn.

Wenn er nicht gerade mit Gerd Knebel als „Badesalz“ unterwegs ist, wandelt Henni Nachtsheim ab und an auch auf Solopfaden. So ist es wieder am Donnerstag, wenn er mit seinem neuen Programm „Gisela“ ab 20 Uhr in der „KulturScheune“ zu sehen und zu hören ist.

Gisela beschreibt Nachtsheim so: „Stell Dir vor, Du bekommst Besuch von einer wildfremden Dame namens Gisela, die Dich außerdem noch wegen des schlechten Wetters um vorübergehendes Asyl bittet. Und diese Dame, neugierig wie sie ist, fragt Dich permanent irgendwelche Löcher in den Bauch: Was für Wünsche Du hast, wie das mit dem Älterwerden ist, wieso Du Fußball magst, wie viele Groupies Du gehabt hast, warum Du so heißt, wie Du heißt, wie sich das mit dem Glück verhält, wo eigentlich die Gedanken herkommen und ob Du ihr zum Einschlafen etwas vorlesen würdest!“

Diese Fragen und mehr beantwortet Nachtsheim in seinem Programm – einer Mischung aus Stand Up, Lesen und „e bissi“ Musik.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf für 24 Euro in Herborn bei Augenoptik Tafelski, (0 27 72) 2 44 67, in Dillenburg in der „Musicbox“, (0 27 71) 2 44 67, sowie auf www.kusch-herborn.de. (m)