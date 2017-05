Von Tobias Manges

Herborn feiert Reformation

JUBILÄUM Jonny vom Dahl singt am Geschichtenmobil / Festliches in der Konferenzhalle

HERBORN Großer Bahnhof in Herborn: Das evangelische Dekanat feiert 500 Jahre Reformation. Am Dienstag begeisterte Castingshow-Teilnehmer Jonny vom Dahl mit einem Open-Air-Konzert auf dem Herkulesparkplatz, am Abend ging es in der Konferenzhalle festlich zu.

Copyright © mittelhessen.de 2017