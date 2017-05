Von Katrin Weber

Im Stehen über Schotterpisten

ABENTEUER 13 Motorradfahrer von "Christ’s Hope" in Herborn unterstützen Aids-Waisen

HERBORN Bei einer Tour durch Namibia haben 13 Motorradfahrer das Thema „HIV und Aids“ in Afrika in den Mittelpunkt gerückt. Speziell ging es ihnen um Aids-Waise. Organisiert wurde der „Ride for Hope“ von dem Missionsverein „Christ‘s Hope“, der sein Büro in Herborn hat.

