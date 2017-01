In Erdbach wurde ein Iglu entdeckt

BREITSCHEID Bevor es wieder wegschmilzt, möchten wir das Inuit-Häuschen, das die Kinder von Andreas Gabriel in Erdbach gebaut haben, allen Lesern zeigen. Er schreibt: „ Das Iglu wurde in der Schneeblocktechnik – mit Hilfe einer Plastikkiste geformte Schneesteine – gebaut und war nach Fertigstellung so groß, dass wir zu sechst im Inneren eine Apfelweinparty feiern konnten.“ Die Redaktion findet’s klasse und wir freuen uns, wenn nach dem nächsten Schneefall noch mehr Iglus in den Gärten im nördlichen Lahn-Dill-Kreis stehen. (wes/Foto: privat)

Anzeige