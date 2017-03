Von Jörgen Linker

In Videoüberwachung "verliebt"

POLITIK Kreistag diskutiert über Sicherheit an Schulen / CDU nimmt Anträge zurück

WETZLAR/DILLENBURG Videokameras waren erste Wahl der CDU gegen Einbrüche und Vandalismus in Schulen im Lahn-Dill-Kreis. Nach der Kreistagssitzung am Montag steht diese Überwachung erstmal hinten an. Die Priorität beim Schutz der Schulen liegt woanders.

