In der Gemeinschaft lernt es sich besser

HANDWERK Angehende Fleischer und Fleischereifachverkäuferinnen übten nicht alltägliche Aspekte ihrer Berufe

Einmal im Jahr lädt die Innung zur überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung in die Hotelküche der Gewerblichen Schulen in Dillenburg ein. Eine Woche lang waren diesmal je fünf Fleischerlehrlinge und Auszubildende zur Fachverkäuferin mit Berufsschullehrern und betrieblichen Ausbildern gemeinsam zugange, um bestimmte Aspekte kennenzulernen, zu üben und sich anzueignen, die ansonsten in der betrieblichen wie schulischen Ausbildung nicht so im Vordergrund stehen.

„Stehen Sie nachhaltig zu diesen Werten“

Zudem vertritt die Innung die These, dass diese sich in einer lernenden Gemeinschaft wirkungsvoller einüben lassen. Das ist der Zweck der Lehrwoche, die die Fleischerinnung Dillenburg als so ziemlich einzige im Hessenland nur für ihren Innungsbereich – und nicht zentral für zugleich etliche Innungen – in den Gewerblichen Schulen anbietet.

Innungsobermeister Frank Göbel (Ballersbach) dankte bei der Abschlusspräsentation in Anwesenheit von Eltern und Vertretern der Betriebe, aus denen die Lehrlinge stammten, den Ausbildern für ihr „außergewöhnliches Engagement“ zugunsten des Berufsnachwuchses.

Die Schwerpunkte lauteten bei den Fleischern Lebendviehbeurteilung und Schlachten, Herstellen von Roh-, Brüh- und Kochwürsten, Auslösen und Zuschneiden von Rinderhintervierteln und Schweinehälften, Herstellung von küchenfertigen Kurzbratstücken und Rollbraten sowie deren Dekoration. Die Fleischereifachverkäuferinnen befassten sich mit Buffetpräsentation, Tischgestaltung, Verkaufsgespräch, Herrichten von Vorspeisentellern, kalten Platten, Feinkostsalaten und Nachspeisen.

Bei der Präsentation der Ergebnisse vor dem Publikum standen die zehn Lehrlinge im Mittelpunkt. Sie stellten sich vor, erläuterten ihre Eindrücke, die sie in der Woche gesammelt hatten, und luden dann die Gäste zur Verköstigung all dessen ein, was sie in Form eines Buffets aufgebaut hatten.

Als Kreishandwerksmeister lobte Ralf Jeschke das Fleischerhandwerk ob seiner Qualität, Regionalität, Individualität und Vielseitigkeit. „Seien Sie stolz auf Ihren Beruf und stehen Sie nachhaltig zu diesen Werten – Ihre jetzigen und zukünftigen Kunden werden es Ihnen danken.“ (ew)

Info: Die Teilnehmer

An der Lehrlingsunterweisung der Fleischerinnung Dillenburg nahmen je fünf angehende Fleischer teil: Valentin Gjoka (Flammersbach/Ausbildungsbetrieb: Schneider Langenaubach), Maxim Rusin (Dillenburg/Schneider Langenaubach), Tim Klingelhöfer (Eibelshausen/Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft Dillenburg), Harry John Köhn (Offenbach/Göbel Ballersbach), Jan-Uwe Pfeifer (Ewersbach/Fritz-Giersbach Steinbrücken) – Fleischereifachverkäuferinnen: Chantal Färber (Heisterberg/ Reuther Breitscheid, Darleen Namyslo (Uckersdorf/Schneider Langenaubach), Jaqueline Pauss (Rodenbach/Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft Dillenburg), Celine Weller (Fellerdilln/Stahl Fellerdilln) und Angelika Wozniak (Hirzenhain/ Petz Dillenburg). (ew)