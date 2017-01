Von Holger-Jörn Becker-von Wolff

In der Region fest verwurzelt

KIRCHE Dorothee Schaaf wird als neue Gemeindepfarrerin für Merkenbach und Fleisbach begrüßt

Herborn-Merkenbach/ Sinn-Fleisbach Pfarrerin Dorothee Schaaf (47) wird am Sonntag (22. Januar, 10.30 Uhr) in einem Familiengottesdienst in der evangelischen Kirche Merkenbach als Pfarrerin für das Kirchspiel Fleisbach und Merkenbach für ihren Dienst eingesegnet.

