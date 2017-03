Jagd nach dem Weltrekord

TRAMPOLINTURNEN In Haiger wollen Sportler des Turnvereins eine Bestmarke aufstellen

Haiger 36 Stunden müssen sie das Tuch ihres Sportgerätes in Bewegung halten. Dann haben die Trampolinturner des TV Haiger den Weltrekord gebrochen. Der Versuch im Dauerturnen startet am Freitag (7. April) um 10 Uhr in der Willi-Thielmann-Halle in Sechshelden.

Copyright © mittelhessen.de 2017