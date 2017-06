Von Katrin Weber

Jessica, Herr Spielberg und die "Oscars"

KARRIERE Frohnhäuserin ist in Hollywood Kuratorin im "The Academy Museum of Motion Pictures"

DILLENBURG-FROHNHAUSEN/LOS ANGELES Ein „Oscar“ hat schon viele Karrieren gekrönt. Für Jessica Niebel war die wichtigste Auszeichnung im Filmgeschäft das Sprungbrett nach Los Angeles. Die Frohnhäuserin ist Kuratorin im Filmmuseum in Hollywood.

