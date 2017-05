Jogger greift einen Hundebesitzer an

POLIZEI Streit im Dillfeld in Dillenburg eskaliert

Am Montagvormittag war der Jogger um kurz nach 9 Uhr im Dillfeld unterwegs. Gleichzeitig ging dort ein 48 Jahre alter Mann aus Haigerer mit seinem Hund spazieren. Der freilaufende Hund rannte auf den Jogger zu und bellte ihn an.

Gezielt „zwischen die Beine“ getreten

Anzeige

Daraufhin beschimpfte der Unbekannte den Hund und dessen Besitzer. Der wiederum wollte sich das nicht gefallen lassen und stellte den Sportler zur Rede. Der Jogger schlug dem Haigerer zweimal mit der Faust gegen die Brust und trat ihm gezielt „zwischen die Beine“. Anschließend rannte der Unbekannte in Richtung Dillenburg davon.

Der Getroffene sackte zu Boden, raffte sich wieder auf und ging nach Hause. Anschließend setzte er sich in seinen Wagen und fuhr Richtung Dillenburg, um den Täter dort zu stellen. In Höhe eines Autohauses in der Nixböthestraße holte er den Mann ein. Aus dem Auto heraus stellte er ihn erneut zur Rede. Der Unbekannte lief plötzlich auf den Wagen zu und trat dagegen. Um weiteren Ärger aus dem Weg zu gehen, gab der Haigerer auf und verständigte die Beamten der Polizeistation in Dillenburg.

Der unbekannte Jogger war zwischen 40 und 45 Jahre alt, etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und mit etwa 110 bis 120 Kilogramm sehr kräftig. Er hatte braunes, kurzes Haar und einen gepflegten Vollbart. Zur Tatzeit trug er dunkelgraue, eng anliegende Laufkleidung. Besonders markant war sein graues Stirnband der Marke „Nike“.

Die Dillenburger Polizei bittet um Hilfe und fragt: Wer hat den Vorfall zwischen dem Jogger und dem Hundebesitzer am Vormittag des Feiertags am Montag im Dillfeld beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des unbekannten Joggers machen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter (0 27 71) 90 70. (w)