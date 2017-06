Johanneum-Schüler gefallen mit Radio-Revue

ZEITREISE Von Vivaldi bis Michael Jackson

Herborn Eine multimediale Zeitreise durch das Radioprogramm, der Mode und prägender Ereignisse der letzten 100 Jahre hat am Dienstag das Publikum in der Aula des Johanneum-Gymnasiums in Atem gehalten.

