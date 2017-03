Kabel zerstört: Kein Telefon

Von Holger Kiehl

AUSFALL Mehrere Kommunen betroffen

Kabelfäden, die nicht viel dicker als ein Haar sind. Jeder einzelne Strang muss per Handarbeit von den Technikern zusammengefügt werden – eine zeitraubende Arbeit. (Foto: Kiehl)

Dillenburg/Siegbach/Mittenaar Weil bei Bauarbeiten an der Hohlbrücke in Dillenburg drei Glasfaser-Hauptkabel beschädigt wurden, kam es seit Dienstagnachmittag zu großflächigen Ausfällen im Telefonnetz in der Region.