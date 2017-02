Von Isa Hortien

Kavanians Interesse für Dialekte

KULTUR Comedian gastiert in KuSch

HERBORN Klassische Stand-up comedy hat Schauspieler und Comedian Rick Kavanien am Freitagabend den Zuschauern in der ausverkauften Kultur-Scheune (KuSch) in Herborn geboten.

Copyright © mittelhessen.de 2017