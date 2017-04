Von Katrin Weber

Keine Dividende vom Bauverein

WOHNEN Fusion mit der Volksbank Dill ist vorerst verschoben/ Modernisierungen geplant

DILLENBURG-DONSBACH Der Wohn- und Bauverein (WB) Dill eG wird für 2016 keine Dividende auszahlen. Dies wurde am Mittwoch in der Mitgliederversammlung in Donsbach beschlossen.

