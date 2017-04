Kirche startet Konzertreihe

MUSIK Berliner Solist kommt nach Dillenburg

Dillenburg Auch in diesem Jahr bietet die evangelische Kirchengemeinde in Dillenburg die Konzertreihe „Vom Dunkel zum Licht“ an. Den Auftakt bildet ein Solokonzert für Barockcello am Palmsonntag (9. April) ab 17 Uhr in der Stadtkirche.

