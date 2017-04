Von Christoph Weber

"Kosten seit 2014 unverändert"

BANKEN Heimische Geldinstitute drehen derzeit nicht an der Gebührenschraube

Dillenburg/Herborn Einige Banken haben am vergangenen Wochenende wegen ihrer Gebührengestaltung in den Schlagzeilen gestanden. Doch weder die Sparkasse Dillenburg noch die beiden heimischen Volksbanken drehen derzeit an der Kostenschraube.

Copyright © mittelhessen.de 2017