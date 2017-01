Kuchen verloren - drei Wagen demoliert

POLIZEI 68-Jährige löste auf B 277 Unfall aus

Die Eschenburgerin war am Montag mit ihrem Mann einkaufen. Beim Beladen ihres Autos vergaßen sie einen auf das Dach abgestellten Kuchen. Sie stiegen ein und fuhren von der Berliner Straße aus auf die Bundesstraße in Richtung Niederscheld.

Hier wurden sie per Lichthupe und Handzeichen von anderen Verkehrsteilnehmern darauf aufmerksam gemacht, dass der Kuchen vom Dach auf die zweispurige Fahrbahn gefallen war.

Das Ehepaar drehte in Niederscheld, fuhr zurück nach Dillenburg und an der Ampel zur Berliner Straße wieder in Richtung Niederscheld. Um den Kuchen von der Fahrbahn aufzuheben, stoppten sie am rechten Fahrbahnrand der stark befahrenen Bundesstraße und die 68-Jährige stieg aus.

Zwei nebeneinander in gleicher Richtung fahrende Pkw-Lenkerinnen bemerkten die Frau auf der Fahrbahn und bremsten ihre Fahrzeuge ab.

Polo kracht in Seat und dann in einen Mini

Ein ihnen folgender VW-Polofahrer aus Ehringshausen erkannte die Situation zu spät, krachte in den rechts fahrenden Seat Leon einer 33-jährigen Dietzhölztalerin und dann in den auf der linken Spur fahrenden Mini einer 34-jährigen Haigererin. Die Fußgängerin, beide Autofahrerinnen und der Polo-Fahrer blieben unverletzt. Der Kuchen wurde überfahren und war nur noch Matsch. Die Schäden am Seat und Mini werden auf mindestens 8000 Euro geschätzt. Der Polo hat nur noch Schrottwert – der VW musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. (red)