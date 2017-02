Von Christoph Weber

L 3362: Stadt war früh informiert

STRASSENBAU Eugen Reichwein wehrt sich gegen die Kritik an "Hessen-Mobil"

Dillenburg Die Kritik der SPD Nanzenbach an der Informationspolitik seiner Behörde wegen der Sperrung der Landesstraße 3362 ab 6. Februar lässt Eugen Reichwein von „Hessen-Mobil“ so nicht stehen: „Die Stadt Dillenburg kannte den Termin schon am 12. Januar.“

