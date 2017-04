Laienprediger bereichern Kirche

GLAUBE Pröpstin Annegret Puttkammer führt neue Prädikanten im Gottesdienst ein

Herborn/Haiger Gottesdienste leiten und gut predigen ist eine Kunst. Pfarrer lernen das in ihrer Berufsausbildung. Auch Laien können es auf die Kanzel schaffen: In der evangelischen Kirche sind so genannte Prädikanten erwünscht. Fünf neue haben jetzt ihren Dienst angetreten.

