Von Jenny Berns

Magie des Schreibens entdecken

WORKSHOPS Die Schreibwerkstatt will in diesem Jahr für einen kreativen Sommer sorgen

Herborn Schreiben ist nur was für Auserwählte? Nein, Schreiben kann jeder, sagen Marco Michalzik und Sascha Kirchhoff. Sie gründeten 2013 in Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk an der Dill und der Aktion Mensch die „Schreibwerkstatt“. In die soll jetzt neuer Schwung kommen.

