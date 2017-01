Mit Kindern die Kirche erkunden

Glaube Oppermann neu in Ballersbach

Mittenaar-Ballersbach Pfarrerin Sonja Oppermann wird am 29. Januar (Sonntag) um 14 Uhr in der evangelischen Kirche Ballersbach eingeführt. Dekan Roland Jaeckle ist froh, dass sie mit ihrem Wechsel von Sechshelden nach Ballersbach dem Dekanat an der Dill erhalten bleibt.

