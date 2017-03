Von Christoph Weber

"Mosaik ist Teil meines Lebens"

KUNST Hannelore Gassen eröffnet in Fellerdilln auf 120 Quadratmetern ein neues Atelier

Haiger-Fellerdilln Dass Hannelore Gassen Gefallen an Mosaiken fand, passierte eher zufällig. Seit zehn Jahren ist für die in Ehringshausen geborene Künstlerin „Mosaik ein Teil meines Lebens“. Die 66-Jährige lebt ihren Traum jetzt in ihrem neuen Atelier in Fellerdilln.

