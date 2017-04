Von Klaus-Dieter Schwedt

Musik ehrt große Dichterin

KULTUR Nur rund 20 Zuhörer beim "Bachwochen"-Konzert in Haiger

Haiger Schade, dieses besondere Konzert zur Erinnerung an den 220. Geburtstag von Annette von Droste-Hülshoff und Zeitgenossen hatte größere Resonanz verdient. So aber erlebten nur rund 20 Besucher die Veranstaltung in Haiger.

