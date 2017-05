"Nächste Schritte" angehen

GLAUBE "Steps-Konferenz" mit rund 1400 Teilnehmern in Dillenburg

„Steps-Konferenz“ in Dillenburg: Rund 1400 Jugendliche aus Deutschland, Polen und der Schweiz sind dazu in Dillenburg zusammengekommen. (Foto: Leonard von Bibra)

Dillenburg „Steps-Konferenz“ in Dillenburg: Dazu haben sich am langen Wochenende rund 1400 Jugendliche aus Deutschland, Polen und der Schweiz in der Oranienstadt getroffen.