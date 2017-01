Von Katrin Weber

Narren zurück im Pfarrsaal

KARNEVAL Katholische Jecken wollen aus der Not eine Tugend machen

DILLENBURG Für „Pfarrsaal Helau!“, den Dillenburger Karneval, heißt es in dieser Session: Zurück in den Pfarrsaal. Dort steigt am 17. Februar die Narrenschau. Karten gibt es nur im Vorverkauf.

